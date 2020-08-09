Twitter провел переговоры о возможном объединении c TikTok

Фото: TікTок (canva.com)

Американской компании потребуется помощь других инвесторов для сделки

Компания Twitter провела предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok. Она заинтересована в американском отделении видеоприложения.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Однако издание подчеркивает, что вероятность покупки низкая, так как Microsoft является более крупной компанией. Рыночная стоимость компании Twitter составляет примерно 29 млрд долларов, в то время как Microsoft оценивается в более чем 1,6 трлн долларов. Компании наверняка потребуется помощь других инвесторов.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с угрозой TikTok. Согласно документу, у американских компаний остается 45 дней на то, чтобы прекратить все сделки с материнской компанией приложения ByteDance.

Ранее Трамп заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

РБК-Украина писало, что американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.

Помпео заявил, что TikTok является существенной угрозой для персональных данных американцев.