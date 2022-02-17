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Игроки могут спасти Землю от климатического кризиса. Sony обьяснила как

Новина українською →
Четверг 17 февраля 2022 10:50
Игроки могут спасти Землю от климатического кризиса. Sony обьяснила как Фото: Sony будет сажать деревья за трофеи в Horizon Forbidden West (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Sony будет сажать деревья за каждый трофей, который игроки заработают в Horizon Forbidden West. Это может помочь в борьбе с климатическим кризисом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу PlayStation.

Чтобы помочь Sony, достаточно лишь получить трофей Reached the Daunt во время прохождения игры. Для этого потребуется не больше пары часов.

"Сыграйте в Horizon Forbidden West и разблокируйте трофей Reached the Daunt до 25 марта, а мы в сотрудничестве с фондом Arbor Day Foundation посадим деревья по всей стране, чтобы помочь завершить 3 различных проекта по лесовосстановлению",- отмечает пресc-лужба Sony.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Activision Blizzard и дальше будет выпускать игры на PlayStation после сделки с Microsoft.

Тем временем PlayStation 5 может получить поддержку украинского языка.

Также РБК-Украина рассказывало о мурале игры Horizon Forbidden West, который был размещен в метро Киева.

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