Игроки могут спасти Землю от климатического кризиса. Sony обьяснила как

Компания Sony будет сажать деревья за каждый трофей, который игроки заработают в Horizon Forbidden West. Это может помочь в борьбе с климатическим кризисом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу PlayStation .

Чтобы помочь Sony, достаточно лишь получить трофей Reached the Daunt во время прохождения игры. Для этого потребуется не больше пары часов.

"Сыграйте в Horizon Forbidden West и разблокируйте трофей Reached the Daunt до 25 марта, а мы в сотрудничестве с фондом Arbor Day Foundation посадим деревья по всей стране, чтобы помочь завершить 3 различных проекта по лесовосстановлению",- отмечает пресc-лужба Sony.