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В метро Киева появилась мурал-реклама Horizon Forbidden West

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Понедельник 07 февраля 2022 11:46
В метро Киева появилась мурал-реклама Horizon Forbidden West Фото: в метро Киева появилась мурал-реклама Horizon Forbidden West (twitter.com/CHOBUDA)
Автор: Сергей Пышкин

В метро Киева была размещена реклама игры Horizon Forbidden West. Выход продолжения серии запланирован уже на 18 февраля 2022 года.

Подробности стенописи Horizon Forbidden West - в материале РБК-Украина.

Масштабное граффити расположено в переходе метро между станциями "Крещатик" и "Площадь Независимости".

Фото: в метро Киева появилась мурал-реклама Horizon Forbidden West (twitter.com/CHOBUDA)

На артах изображена главная героиня серии - Элой, а также различные работы, которые ожидаются в новой части.

Фото: в метро Киева появилась мурал-реклама Horizon Forbidden West (twitter.com/CHOBUDA)

В Horizon Forbidden West будет более 40 видов новых работ, которые, кстати, также изображены на мурале. К примеру, в предыдущей части игры было 26 видов противников.

В комментарии для РБК-Украина в пресс-службе PlayStation отметили, что мурал принадлежит столичной локальной студии. В то же время компания также готовит дополнительный рекламный проект накануне выхода игры, однако подробности станут известны уже 10 февраля.

Что известно о Horizon Forbidden West?

Игра является прямым продолжением истории приключений Элой после событий, происходивших в Horizon Zero Dawn. Главная героиня серии отправится в новые земли, где на ее пути встретятся новые опасные роботы, враги и друзья.

В то же время PlayStation готовит гайдбук объемом в 200 страниц, в которых будут описаны исключительно работы. Тем временем Future Press анонсировала еще большую книгу на 656 страниц, в которой будут описаны лор, мир и дополнительная информация о персонажах. Выход масштабного гайдбука стоит ожидать уже осенью текущего года.

Релиз Horizon Forbidden West состоится уже 18 февраля для PS4 и PS5.

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