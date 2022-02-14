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Activision Blizzard не прекратит выпускать игры на PlayStation

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Понедельник 14 февраля 2022 12:24
Activision Blizzard не прекратит выпускать игры на PlayStation Фото: Activision Blizzard не прекратит выпускать игры на PlayStation (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

После сделки компании Microsoft с Activision Blizzard, игры разработчика и в дальнейшем будут выходить на PlayStation. Владельцы консоли Switch также не окажутся в стороне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Digital Trends.

"И мы пообещали Sony, что мы также сделаем их (будущие игры -ред.) доступными на PlayStation после существующего соглашения и в будущем, чтобы поклонники Sony могли продолжать наслаждаться любимыми играми”, - сообщается в заявлении Microsoft.

Более того, компания обещает предпринимать аналогичные шаги для поддержки Nintendo.

После того как Microsoft приобрела Bethesda, компания быстро объявила о том, что следующая игра серии Elder Scrolls будет исключительно эксклюзивной, в связи с чем решение позволить фанатам PlayStation и Switch продолжить покупать игры Activision Blizzard является немного странным.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Microsoft объявила о покупке производителя видеоигр Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов. После этого компания обновила принципы открытости магазина.

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