У Києві пошкоджено багатоповерхівку після атаки дрона, є постраждала

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджено 16-поверхівку. Постраждала жінка, медики надали їй допомогу на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського БПЛА пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У будівлі зруйновано окремі ділянки стін та вибито вікна на рівні 14-го поверху. За попередньою інформацією, спалаху не сталося.

Після уточнення наслідків атаки стало відомо про одну постраждалу. Жінці надали необхідну медичну допомогу амбулаторно, госпіталізація не була потрібна.

На місці події продовжують працювати екстрені служби. Фахівці займаються ліквідацією наслідків падіння уламків та уточненням масштабів ушкоджень.

Зазначимо, що в ніч на 25 серпня російські війська атакували одразу чотири українські міста - Київ, Харків, Запоріжжя та Дніпро. Внаслідок ударів було пошкоджено житлові будівлі та виникли пожежі.

Також роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на українсько-молдавському кордоні тимчасово призупинили після нічної атаки російських безпілотників 25 серпня. Внаслідок удару було пошкоджено інфраструктуру об'єкта.