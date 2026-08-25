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У Києві пошкоджено багатоповерхівку після атаки дрона, є постраждала

09:24 25.08.2026 Вт
2 хв
Що відомо про наслідки удару
aimg Анастасія Никончук
У Києві пошкоджено багатоповерхівку після атаки дрона, є постраждала Ілюстративне фото: ДСНС (GettyImages)
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У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджено 16-поверхівку. Постраждала жінка, медики надали їй допомогу на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського БПЛА пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У будівлі зруйновано окремі ділянки стін та вибито вікна на рівні 14-го поверху. За попередньою інформацією, спалаху не сталося.

Після уточнення наслідків атаки стало відомо про одну постраждалу. Жінці надали необхідну медичну допомогу амбулаторно, госпіталізація не була потрібна.

На місці події продовжують працювати екстрені служби. Фахівці займаються ліквідацією наслідків падіння уламків та уточненням масштабів ушкоджень.

Зазначимо, що в ніч на 25 серпня російські війська атакували одразу чотири українські міста - Київ, Харків, Запоріжжя та Дніпро. Внаслідок ударів було пошкоджено житлові будівлі та виникли пожежі.

Також роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на українсько-молдавському кордоні тимчасово призупинили після нічної атаки російських безпілотників 25 серпня. Внаслідок удару було пошкоджено інфраструктуру об'єкта.

Нагадуємо, що внаслідок атаки російських безпілотників у Херсоні спалахнув склад Українського Червоного Хреста, де зберігалася гуманітарна допомога на суму майже 28 млн гривень.

Вогонь знищив та пошкодив запаси, включаючи матеріали для підготовки до осінньо-зимового періоду, засоби для відновлення пошкоджених будинків, медичні товари, ковдри, гігієнічні набори та обладнання для забезпечення водою та електроенергією. Серед співробітників та волонтерів організації постраждалих немає.

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