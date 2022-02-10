ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

PlayStation 5 получит поддержку украинского языка

Новина українською →
Киев, Четверг 10 февраля 2022 19:47
PlayStation 5 получит поддержку украинского языка Фото: PlayStation 5 получит поддержку украинского языка (twitter.com/verge)
Автор: Сергей Сурепин

Компания Sony начала рассылку приглашений на бета-тест нового обновления для консоли PlayStation 5. В описании, помимо остальных изменений, указано появление украинского языка в интерфейсе консоли.

Об этом сообщает издание РБК-Украина, журналисты которого получили доступ к обновлению.

PlayStation 5 получит поддержку украинского языкаФото: скриншот РБК-Украина из описания обновления

Частично перевод на украинский язык появился в веб-версии магазина PlayStation Store в конце 2019 года. Несмотря на это, на самих консолях Sony украинский язык не был доступен.

Доступ к бета-версии обновления доступен ограниченному числу пользователей. Релиз финальной версии ожидается до конца 2022 года.

PlayStation 5 получит поддержку украинского языкаФото: скриншот РБК-Украина из интерфейса PlayStation 5

Ранее издание РБК-Украина писало, что в метро Киева появился мурал, который рекламирует игру Horizon Forbidden West.

Также издание РБК-Украина рассказывало историю Uncharted, экранизация которой уже вышла в кинотеатрах Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
PlayStation
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины