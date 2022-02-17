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Гравці можуть врятувати Землю від кліматичної кризи. Sony пояснила як

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Четвер 17 лютого 2022 10:50
Гравці можуть врятувати Землю від кліматичної кризи. Sony пояснила як Фото: Sony буде садити дерева за трофеї в Horizon Forbidden West (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Sony буде садити дерева за кожен трофей, який гравці зароблять в Horizon Forbidden West. Це може допомогти в боротьбі з кліматичною кризою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу PlayStation.

Щоб допомогти Sony, достатньо лише отримати трофей Reached the Daunt під час проходження гри. Для цього буде потрібно не більше пари годин.

"Зіграйте в Horizon Forbidden West і розблокуйте трофей Reached the Daunt до 25 березня, а ми у співпраці з фондом Arbor Day Foundation посадимо дерева по всій країні, щоб допомогти завершити 3 різних проекти з лісовідновлення",- зазначає пресслужба Sony.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Activision Blizzard і далі буде випускати ігри на PlayStation після угоди з Microsoft.

Тим часом PlayStation 5 може отримати підтримку української мови.

Також РБК-Україна розповідало про мурал ігри Horizon Forbidden West, який був розміщений у метро Києва.

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