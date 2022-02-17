Гравці можуть врятувати Землю від кліматичної кризи. Sony пояснила як
Компанія Sony буде садити дерева за кожен трофей, який гравці зароблять в Horizon Forbidden West. Це може допомогти в боротьбі з кліматичною кризою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу PlayStation.
Щоб допомогти Sony, достатньо лише отримати трофей Reached the Daunt під час проходження гри. Для цього буде потрібно не більше пари годин.
"Зіграйте в Horizon Forbidden West і розблокуйте трофей Reached the Daunt до 25 березня, а ми у співпраці з фондом Arbor Day Foundation посадимо дерева по всій країні, щоб допомогти завершити 3 різних проекти з лісовідновлення",- зазначає пресслужба Sony.
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