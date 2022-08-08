Мы не играем в "голодные игры". Кулеба отметил ответственность РФ за работу "зернового договора"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Прибытие первого судна с украинским зерном в турецкий порт является сигналом надежды для каждой семьи на Ближнем Востоке, в Африке и Азии: Украина вас не оставит. Мы всегда были, есть и будем надежным поставщиком аграрной продукции. В отличие от России, мы не играем в "голодные игры", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что именно от РФ сейчас зависит успешное функционирование "зернового коридора".

"В случае соблюдения ею своих обязательств, украинский продовольственный экспорт и дальше будет гарантировать стабильность для наших ближневосточных, африканских и азиатских друзей", - подчеркнул он.