Мы не играем в "голодные игры". Кулеба отметил ответственность РФ за работу "зернового договора"
Полная ответственность за дальнейшее функционирование "зернового коридора" лежит на России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Прибытие первого судна с украинским зерном в турецкий порт является сигналом надежды для каждой семьи на Ближнем Востоке, в Африке и Азии: Украина вас не оставит. Мы всегда были, есть и будем надежным поставщиком аграрной продукции. В отличие от России, мы не играем в "голодные игры", - сказал он.
Кулеба подчеркнул, что именно от РФ сейчас зависит успешное функционирование "зернового коридора".
"В случае соблюдения ею своих обязательств, украинский продовольственный экспорт и дальше будет гарантировать стабильность для наших ближневосточных, африканских и азиатских друзей", - подчеркнул он.
Как сообщалось, судно POLARNET, которое одно из первых воспользовалось "зерновым коридором", успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.
Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.
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