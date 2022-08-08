Ми не граємо у "голодні ігри". Кулеба наголосив на відповідальності РФ за роботу "зернової угоди"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби.

"Прибуття першого судна з українським збіжжям до турецького порту є сигналом надії для кожної сім’ї на Близькому Сході, в Африці та Азії: Україна вас не залишить. Ми завжди були, є, і будемо надійним постачальником аграрної продукції. На відміну від Росії, ми не граємо у "голодні ігри", - сказав він.

Кулеба підкреслив, що саме від РФ наразі залежить успішне функціонування "зернового коридору".

"У разі дотримання нею своїх зобов’язань, український продовольчий експорт і надалі гарантуватиме стабільність для наших близькосхідних, африканських і азійських друзів", - наголосив він.