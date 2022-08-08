Ми не граємо у "голодні ігри". Кулеба наголосив на відповідальності РФ за роботу "зернової угоди"
Повна відповідальність за подальше функціонування "зернового коридору" лежить на Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби.
"Прибуття першого судна з українським збіжжям до турецького порту є сигналом надії для кожної сім’ї на Близькому Сході, в Африці та Азії: Україна вас не залишить. Ми завжди були, є, і будемо надійним постачальником аграрної продукції. На відміну від Росії, ми не граємо у "голодні ігри", - сказав він.
Кулеба підкреслив, що саме від РФ наразі залежить успішне функціонування "зернового коридору".
"У разі дотримання нею своїх зобов’язань, український продовольчий експорт і надалі гарантуватиме стабільність для наших близькосхідних, африканських і азійських друзів", - наголосив він.
Як повідомлялось, судно POLARNET, яке одне з перших скористалося "зерновим коридором", успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі і прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.
Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.
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