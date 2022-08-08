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Ми не граємо у "голодні ігри". Кулеба наголосив на відповідальності РФ за роботу "зернової угоди"

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Україна, Понеділок 08 серпня 2022 13:37
Ми не граємо у "голодні ігри". Кулеба наголосив на відповідальності РФ за роботу "зернової угоди" Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Повна відповідальність за подальше функціонування "зернового коридору" лежить на Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби.

"Прибуття першого судна з українським збіжжям до турецького порту є сигналом надії для кожної сім’ї на Близькому Сході, в Африці та Азії: Україна вас не залишить. Ми завжди були, є, і будемо надійним постачальником аграрної продукції. На відміну від Росії, ми не граємо у "голодні ігри", - сказав він.

Кулеба підкреслив, що саме від РФ наразі залежить успішне функціонування "зернового коридору".

"У разі дотримання нею своїх зобов’язань, український продовольчий експорт і надалі гарантуватиме стабільність для наших близькосхідних, африканських і азійських друзів", - наголосив він.

Як повідомлялось, судно POLARNET, яке одне з перших скористалося "зерновим коридором", успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі і прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.

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