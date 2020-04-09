Игра в правки: как Рада пытается разблокировать транш МВФ и кто этому мешает

Украина, как и весь мир, постепенно погружается в затяжной кризис на фоне пандемии COVID-19 и сопутствующих ограничений. Правительство прогнозирует существенное увеличение безработицы и падение доходов госбюджета. В этих условиях стабилизировать ситуацию может макрофинансовая помощь и дешевые кредиты от западных доноров. В противном случае, Украину ждет дефолт.

"У нас есть много планов. Но сегодня у нас есть основной план – мы должны получить помощь МВФ", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Фонд настаивает, что сперва Украина должна обезопасить себя от притязаний Игоря Коломойского на ПриватБанк. Законопроект, который запретит возвращать признанные неплатежеспособными банки их экс-владельцам, уже прошел первое чтение в Верховной раде. Однако несколько депутатов подали к финальному варианту документа больше 16 тысяч правок. И теперь голосование отложено как минимум до следующего понедельника.

Приватная история

Первую редакцию законопроекта о банках еще в декабре вносило правительство Алексея Гончарука. Из-за затяжного рассмотрения земельной реформы его пришлось отложить. Новый проект в конце марта внес уже Кабмин Дениса Шмыгаля. Банковский закон важен для продолжения работы правительства с Международным валютным фондом.

Украина рассчитывает получить от Фонда две кредитные программы, общий объем которых должен составить около 10 млрд долларов. Часть средств – примерно 5 млрд долларов, как ожидается, поступит напрямую в государственный бюджет уже в этом году. Кроме того, утверждение программы МВФ разблокирует другие дешевые займы, например, от Всемирного банка и Евросоюза.

Учитывая спад в экономике и необходимость противостоять пандемии COVID-19, власти хотят заключить соглашение с Фондом уже в ближайшее время. Президент Владимир Зеленский в начале апреля заявил, что речь идет о неделях.

Еще одним условием для начала кредитования было принятие закона о рынке земли, что депутаты не без труда, но все же сделали на прошлой неделе. Что же касается банковского сектора, здесь МВФ нужны гарантии, что власть не станет возвращать экс-владельцам лопнувшие банки, в том числе и те, которые были национализированы. Речь, разумеется, о ПриватБанке.

Банковский проект в финансовых кругах и деловой прессе назвали "антиколомойским". Его принятие позволит пресечь попытки Игоря Коломойского обжаловать национализацию ПриватБанка и вернуть контроль над финучреждением. Опасения МВФ вполне объяснимы, ведь на уровне украинских судов юристы Коломойского добились определенных успехов. Сейчас несколько исков находится на рассмотрении в апелляциях и Верховном суде.

Проект Кабмина предусматривает, что, если суды и станут на сторону Коломойского, банк ему все равно не вернут. Но экс-владельцы в этом случае смогут требовать от государства компенсацию.Только сначала им нужно доказать, что они действительно понесли ущерб в результате вывода банка с рынка. Под ущербом подразумевается упущенная выгода, которая не была учтена при оценке стоимости акций банка.

Этот параметр, как следует из проекта закона, определяется в финотчете банка, составленном международной аудиторской фирмой. Ее назначает суд, который рассматривает дело о возмещении ущерба, но при этом аудитор должен отвечать критериям Нацбанка. Тогда как сторонники Коломойского, внеся альтернативные проекты законов, исходят из того, что именно суд должен определиться с суммой компенсации.

Несмотря на то, что Кабмин согласовал свой проект с МВФ, парламент 30 марта смог принять документ №2571-д только в первом чтении. "Слуга народа" смогла собрать под него только 198 "за". Фракции президента Зеленского помогли "Европейская солидарность", "Голос", депутатская группа "Довира" и внефракционные. Тогда собеседник в СН объяснил РБК-Украина, что законопроект не приняли в целом из-за опасений, что не удастся набрать минимальные 226 голосов.

В то же время Рада сократила сроки на подготовку документа ко второму чтению до семи дней с тем, чтобы закрыть вопрос уже на текущей неделе вместе с изменениями в бюджет. Но "гора" поправок, которой "завалили" так называемый "антиколомойский" закон, спутала эти планы.

Коломойский против

В итоге внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, 13 апреля. На повестке дня: пересмотр госбюджета с увеличением его дефицита на 200 млрд гривен и постановления об отмене земельной реформы, которые блокируют возможность подписать соответствующий закон.

Однако до сих пор не ясно, успеют ли депутаты разобраться с банковским законопроектом №2571-д. Дело в том, что сейчас секретариат финансового комитета сводит все правки в одну таблицу. По прогнозу первого замглавы комитета Ярослава Железняка ("Голос"), эта работа может затянуться до вечера пятницы.

"Главная цель происходящего, вероятно, затянуть рассмотрение – она достигнута. Сейчас один из вариантов: сгруппировать схожие правки. У нас уже был прецедент с "площадками Яценко", мы их сгруппировали по блокам согласно части 3 статьи 119 регламента Верховной рады. Тогда удалось быстро их рассмотреть. Этот вариант может быть приемлемым и сейчас", – считает депутат.

Тем же путем депутаты пытались пойти во время рассмотрения земельной реформы, однако "Батькивщина" и ОПЗЖ так и не дали этого сделать. На заседаниях земельного комитета тогда чуть ли не доходило до драк. Финансовый комитет из-за карантина собирается в онлайн-режиме, так что борьба продолжается в юридической плоскости.

За неделю противники документа успели внести к нему рекордные 16,4 тысяч поправок. Из них более 6 тысяч предложил ранее исключенный из "Слуги народа" народный депутат-мажоритарщик Антон Поляков. Он фактически выдвинул ультиматум команде Зеленского, предложив отозвать часть своих замечаний в обмен на пересмотр закона о рынке земли, остановку второго этапа медреформы и отмену "антифоповских" инициатив.

Большинство правок внесли парламентарии из орбиты Игоря Коломойского. Среди них депутаты от СН: Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк, Дмитрий Чорный, Олег Дунда и Сергей Демченко. Почти 2 тысячи замечаний к законопроекту о банках подал Виктор Бондарь – соглава депутатской группы "За майбутнє", которую также связывают с олигархом.

“Этот законопроект является антиконституционным. Он противоречит нескольким статьям Конституции. Напрямую он противоречит 58-ой статье Конституции, которая говорит, что закон не имеет обратной силы, если речь не идет об улучшении прав граждан. Он противоречит Конвенции по правам человека о том, что человек имеет право владеть своим имуществом”, – заявила на днях Василевская-Смаглюк.

Сам Игорь Коломойский в интервью изданию НВ сказал, что никого не просил затягивать рассмотрение законопроекта. Мол, авторы правок симпатизируют "не ему, а Украине". Олигарх также отметил, что не обсуждал документ с президентом Владимиром Зеленским.

"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", – добавил он.

Коломойский говорит, что не обсуждал закон с Зеленским (фото: Мусиенко Владислав / УНИАН)

В "Слуге народа" осознают, что Коломойский будет всячески противиться принятию банковского закона. Но ради этого одного вопроса он вряд ли развяжет открытую войну против президента, отметил один из собеседников в окружении Зеленского.

"Интересы Коломойского не ограничиваются этим законом. Есть и много других, в рамках которых можно будет искать с ним поле для компромисса", – пояснил источник.

Тысячи правок к "антиколомойскому закону" не помогут олигарху выиграть в борьбе с МВФ. Шансы на то, что документ не пройдет второе чтение в Раде – минимальны. Даже несмотря на частичный демарш "группы Коломойского", голосами снова помогут "Евросолидарность" и "Голос".

Вопрос в том, что на этом история судя по всему не закончится. Информированный источник рассказал РБК-Украина, что обжалование и последующая отмена банковского закона в КС – вполне вероятный сценарий. Собеседник издания в юридических кругах отметил, что к закону действительно есть ряд вопросов с точки зрения соответствия Конституции и международным конвенциям.

"Существует юридический принцип, что если что-то можно вернуть в состояние до нарушения, и это нарушение доказано в суде, то это нужно вернуть в соответствующее состояние. Тут действительно есть ряд вопросов. Но на судебное разбирательство по этому поводу вполне может повлиять вопрос политической целесообразности. А какой она будет на тот момент – не знает никто", – отметил он.

По итогу ценой "игры в правки" может стать рейтинг Владимира Зеленского. С одной стороны, "монобольшинство" в Раде все чаще дает осечки и требует поддержки формальной оппозиции. С другой – президенту будет сложно удержать ситуацию в стране под контролем без кредитов внешних доноров. При этом борьба за ПриватБанк только набирает обороты.

Над текстом также работали: Ростислав Шаправский и Ульяна Безпалько.