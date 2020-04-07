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Коломойский о правках к банковскому закону: я никого ни о чем не просил

Новости » Политика     07.04.2020 - 19:02
Коломойский о правках к банковскому закону: я никого ни о чем не просил
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский не обсуждал закон с Владимиром Зеленским

Олигарх Игорь Коломойский отрицает свою причастность к рекордному количеству поданных правок к банковскому законопроекту, который фактически направлен на то, чтобы не допустить возвращение "ПриватБанка". Об этом он заявил в интервью НВ.

По его словам, это не "антиколомойский законопроект", а антиукраинский. Он также заявил, что народные депутаты, которые подали тысячи правок, якобы не симпатизируют ему.

"Насколько я знаю, они симпатизируют Украине. Я никого ни о чем не просил", - заявил Коломойский.

Он также отрицает, что обсуждал этот законопроект с Владимиром Зеленским.

"Вообще не обсуждал. Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", - добавил олигарх.

Напомним, ранее сообщалось, что к банковскому законопроекту подали более 16 тысяч правок, что является рекордным числом.

При этом больше всего поправок подал внефракционный депутат Антон Поляков - 6033. Ранее его исключили из фракции "Слуга народа", Полякова связывают с группой влияния Коломойского.

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