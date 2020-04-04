Глава МВФ объявила о "темном часе" человечества

Фото: Кристалина Георгиева (imf.org)

Мировой кризис 2020 года нанесет огромный урон всему миру

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что пандемия коронавируса повергла мир в рецессию намного более худшую, чем мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Об этом она сказала на пресс-конференции, проведенной совместно с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом.

"Поскольку мир реагирует на COVID-19, иногда может показаться, что необходимо найти компромисс: либо спасти жизни, либо сохранить средства к существованию. На самом деле, это ложная дилемма: взятие вируса под контроль и спасение жизней необходимо для спасения средств к существованию", - говорится в их совместном заявлении.

Георгиева назвала сложившуюся ситуацию "самым темным часом человечества".

По ее словам, развивающиеся экономики особенно уязвимы в данный момент. Их системы здравоохранения неустойчивы, и они сильно пострадали от экономики.

По ее словам, МВФ уделяет этим странам высокий приоритет. "Спрос на наше финансирование взлетел до небес. Фактически, ни разу за 75 лет существования нашего института так много стран не нуждались в чрезвычайном финансировании - до сих пор к нам не обращались 85 стран, причем все одновременно", - сообщила Георгиева.

По ее словам МВФ использует ресурс в размере 1 триллиона долларов. Кроме того, МВФ намерен удвоить доступность чрезвычайных ресурсов с 50 до 100 млрд долларов - средств, которые могут помочь развивающимся странам.

Напомним Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает падения мировой экономики на 1,9% в 2020 году. При этом ВВП США, еврозоны и Великобритании снизится на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно.

Согласно измененному макропрогнозу, который 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.