Ігнорування та приховані зарплати: чому українці місяцями шукають роботу

Пошук роботи в Україні для багатьох кандидатів залишається виснажливим і стресовим процесом. Найчастіше люди скаржаться на відсутність зворотного зв’язку від роботодавців, нечіткі вакансії та затягнуті етапи співбесід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
Головне:
Згідно з опитуванням, 47% українців оцінюють свій досвід пошуку роботи нейтрально, а ще 29% - негативно. Лише частина респондентів залишилися задоволеними процесом працевлаштування.
Водночас більшості все ж вдавалося знайти роботу відносно швидко:
Однак для частини українців пошук затягувався:
Однією з головних проблем кандидати назвали відсутність фідбеку після відгуку на вакансію. 38% респондентів зазначили, що рідко отримували відповідь від роботодавців, а ще 22% - майже ніколи.
Ті, кому все ж відповідали, зазвичай чекали:
При цьому майже чверть кандидатів чекали відповіді тиждень або навіть довше.
Через це українці дедалі частіше масово подаються одразу на кілька вакансій:
Майже половина опитаних (45%) заявили, що однією з найбільших проблем є нечіткий опис вакансій.
Йдеться насамперед про:
Через це роботодавці нерідко змінюють умови вже під час співбесіди або на фінальних етапах найму. На це поскаржився 21% респондентів.
Окремою проблемою українці назвали затягнутий процес працевлаштування:
Показово, що понад 46% кандидатів хоча б раз відмовлялися від вакансії саме через складний або занадто тривалий процес працевлаштування.
Під час вибору вакансії українці насамперед звертають увагу на рівень зарплати - цей критерій назвали 72% опитаних.
До топ-5 найважливіших факторів також увійшли:
Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдуліна зазначає, що багато компаній досі будують процес найму за старими правилами, які вже не працюють в умовах кадрового дефіциту.
За її словами, роботодавцям варто:
Експертка також наголошує, що бізнесу дедалі важливіше "продавати" себе кандидату, а не лише оцінювати претендентів. Йдеться про прозору комунікацію, повагу до шукачів роботи та розвиток бренду роботодавця.
