Ігнорування та приховані зарплати: чому українці місяцями шукають роботу

Головне: Негативний досвід: Майже третина українців (29%) оцінюють процес пошуку роботи негативно через відсутність фідбеку та нечіткі умови.

Майже третина українців (29%) оцінюють процес пошуку роботи негативно через відсутність фідбеку та нечіткі умови. Проблема мовчання: 60% кандидатів рідко або майже ніколи не отримують відповіді від роботодавців після відгуку на вакансію.

60% кандидатів рідко або майже ніколи не отримують відповіді від роботодавців після відгуку на вакансію. Приховані умови: 45% опитаних скаржаться на нечіткі описи вакансій, де не вказано реальну зарплату, графік або обов'язки.

45% опитаних скаржаться на нечіткі описи вакансій, де не вказано реальну зарплату, графік або обов'язки. Відмови через затягування: Понад 46% шукачів хоча б раз відмовлялися від пропозиції через надто довгий процес найму або велику кількість етапів співбесід.

Понад 46% шукачів хоча б раз відмовлялися від пропозиції через надто довгий процес найму або велику кількість етапів співбесід. Пріоритети кандидатів: Головними критеріями при виборі роботи залишаються рівень зарплати (72%), графік (59%) та близькість до дому (51%).

Головними критеріями при виборі роботи залишаються рівень зарплати (72%), графік (59%) та близькість до дому (51%). Терміни пошуку: Половина українців знаходить роботу протягом 1-3 місяців, проте кожен четвертий шукає її від трьох місяців до пів року і довше.

Половина українців знаходить роботу протягом 1-3 місяців, проте кожен четвертий шукає її від трьох місяців до пів року і довше. Порада бізнесу: В умовах дефіциту кадрів компанії мають швидше відповідати кандидатам і "продавати" вакансію.

Майже третина українців негативно оцінює пошук роботи

Згідно з опитуванням, 47% українців оцінюють свій досвід пошуку роботи нейтрально, а ще 29% - негативно. Лише частина респондентів залишилися задоволеними процесом працевлаштування.

Водночас більшості все ж вдавалося знайти роботу відносно швидко:

30% знаходили роботу менш ніж за місяць ;

; 25% витрачали на це від одного до трьох місяців.

Однак для частини українців пошук затягувався:

10% шукали роботу від трьох до шести місяців ;

; 13% - понад пів року.

Роботодавці часто просто не відповідають

Однією з головних проблем кандидати назвали відсутність фідбеку після відгуку на вакансію. 38% респондентів зазначили, що рідко отримували відповідь від роботодавців, а ще 22% - майже ніколи.

Ті, кому все ж відповідали, зазвичай чекали:

1-2 дні - 57%;

- 57%; 3-5 днів - 19%.

При цьому майже чверть кандидатів чекали відповіді тиждень або навіть довше.

Через це українці дедалі частіше масово подаються одразу на кілька вакансій:

60% відгукуються на 1-5 вакансій;

; 12% - одразу на 6-10 пропозицій роботи.

Кандидатів дратують нечіткі вакансії

Майже половина опитаних (45%) заявили, що однією з найбільших проблем є нечіткий опис вакансій.

Йдеться насамперед про:

відсутність інформації про зарплату;

нечіткий перелік обов’язків;

незрозумілі умови роботи.

Через це роботодавці нерідко змінюють умови вже під час співбесіди або на фінальних етапах найму. На це поскаржився 21% респондентів.

Окремою проблемою українці назвали затягнутий процес працевлаштування:

19% скаржаться на великі паузи між етапами найму;

скаржаться на великі паузи між етапами найму; 9% - на надто велику кількість співбесід і тестових завдань.

Показово, що понад 46% кандидатів хоча б раз відмовлялися від вакансії саме через складний або занадто тривалий процес працевлаштування.

Найбільше уваги - зарплаті та графіку

Під час вибору вакансії українці насамперед звертають увагу на рівень зарплати - цей критерій назвали 72% опитаних.

До топ-5 найважливіших факторів також увійшли:

графік роботи - 59%;

близькість до місця проживання - 51%;

чіткість опису вакансії - 37%;

формат роботи (офіс, гібрид або дистанційно) - 31%.

Роботодавцям радять змінювати підхід

Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдуліна зазначає, що багато компаній досі будують процес найму за старими правилами, які вже не працюють в умовах кадрового дефіциту.

За її словами, роботодавцям варто:

скорочувати та спрощувати процес найму;

швидше відповідати кандидатам;

чітко прописувати вакансії;

бути відкритішими до різних категорій працівників.

Експертка також наголошує, що бізнесу дедалі важливіше "продавати" себе кандидату, а не лише оцінювати претендентів. Йдеться про прозору комунікацію, повагу до шукачів роботи та розвиток бренду роботодавця.