Игнорирование и скрытые зарплаты: почему украинцы месяцами ищут работу

Главное:

Почти треть украинцев негативно оценивает поиск работы

Согласно опросу, 47% украинцев оценивают свой опыт поиска работы нейтрально, а еще 29% - негативно. Лишь часть респондентов остались довольны процессом трудоустройства.

В то же время большинству все же удавалось найти работу относительно быстро:

30% находили работу менее чем за месяц ;

; 25% тратили на это от одного до трех месяцев.

Однако для части украинцев поиск затягивался:

10% искали работу от трех до шести месяцев ;

; 13% - более полугода.

Работодатели часто просто не отвечают

Одной из главных проблем кандидаты назвали отсутствие фидбека после отклика на вакансию. 38% респондентов отметили, что редко получали ответ от работодателей, а еще 22% - почти никогда.

Те, кому все же отвечали, обычно ждали:

1-2 дня - 57%;

- 57%; 3-5 дней - 19%.

При этом почти четверть кандидатов ждали ответа неделю или даже дольше.

Из-за этого украинцы все чаще массово подаются сразу на несколько вакансий:

60% откликаются на 1-5 вакансий ;

; 12% - сразу на 6-10 предложений работы.

Кандидатов раздражают нечеткие вакансии

Почти половина опрошенных (45%) заявили, что одной из самых больших проблем является нечеткое описание вакансий.

Речь идет прежде всего о:

отсутствие информации о зарплате;

нечеткий перечень обязанностей;

непонятные условия работы.

Из-за этого работодатели нередко меняют условия уже во время собеседования или на финальных этапах найма. На это пожаловался 21% респондентов.

Отдельной проблемой украинцы назвали затянутый процесс трудоустройства:

19% жалуются на большие паузы между этапами найма;

жалуются на большие паузы между этапами найма; 9% - на слишком большое количество собеседований и тестовых заданий.

Показательно, что более 46% кандидатов хотя бы раз отказывались от вакансии именно из-за сложного или слишком длительного процесса трудоустройства.

Больше всего внимания - зарплате и графику

При выборе вакансии украинцы прежде всего обращают внимание на уровень зарплаты - этот критерий назвали 72% опрошенных.

В топ-5 важнейших факторов также вошли:

график работы - 59%;

близость к месту жительства - 51%;

четкость описания вакансии - 37%;

формат работы (офис, гибрид или дистанционно) - 31%.

Работодателям советуют менять подход

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдулина отмечает, что многие компании до сих пор строят процесс найма по старым правилам, которые уже не работают в условиях кадрового дефицита.

По ее словам, работодателям стоит:

сокращать и упрощать процесс найма;

быстрее отвечать кандидатам;

четко прописывать вакансии;

быть более открытыми к различным категориям работников.

Эксперт также отмечает, что бизнесу все важнее "продавать" себя кандидату, а не только оценивать претендентов. Речь идет о прозрачной коммуникации, уважении к соискателям работы и развитии бренда работодателя.