Не игнорировать сигналы тревоги и прятаться в укрытия: советы киевлянам ко Дню Независимости

Столичные власти просят горожан быть особенно бдительными на этой неделе из-за возможной угрозы обстрелов со стороны России. Киевлян призывают соблюдать меры безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться защитными сооружениями и укрытиями.

Отмечается, что в ближайшие дни возможны угрозы нанесения российскими войсками ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам и объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуры, а также расположенным рядом жилым массивам и объектам, обеспечивающим жизнедеятельность населения во время празднования Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.

"В этом году Украина будет отмечать годовщину Независимости в условиях военного положения и под угрозой возможных обстрелов. Проведение массовых мероприятий запрещено, ведь враг - непредсказуем, мы должны быть готовы к любому сценарию и в первую очередь должны позаботиться о безопасности. Призываем горожан быть особенно бдительными на этой неделе. Пожалуйста, при первых сигналах тревоги сразу направляйтесь в укрытие, избегайте массовых скоплений людей, будьте особенно ответственными по соблюдению комендантского часа! Помните: эти простые правила и меры безопасности помогут сохранить жизнь вам и вашим близким", - сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Столичные власти также добавили ссылку на карту укрытий для населения.