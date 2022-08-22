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Не ігнорувати сигналів тривоги та ховатися в укриття: рекомендації киянам до Дня Незалежності

Фото: столична влада дала рекомендації жителям до Дня Незалежності (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Столична влада просить містян бути особливо пильними цього тижня через можливу загрозу обстрілів з боку Росії. Киян закликають дотримуватися заходів безпеки, не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та користуватися захисними спорудами та укриттями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що у найближчі дні можливі загрози нанесення російськими військами ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах та об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури, а також розташованих поруч житлових масивах і об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня державного прапора і Дня Незалежності України.

"Цьогоріч Україна відзначатиме річницю Незалежності в умовах воєнного стану і під загрозою можливих обстрілів. Проведення масових заходів заборонено, адже ворог - непередбачуваний, ми маємо бути готові до будь-якого сценарію та передусім мусимо подбати про безпеку. Закликаємо містян бути особливо пильними цього тижня. Будь ласка, за перших сигналів тривоги одразу прямуйте в укриття, уникайте масових скупчень людей, будьте особливо відповідальними щодо дотримання комендантської години! Пам’ятайте: ці прості правила та заходи безпеки допоможуть зберегти життя вам та вашим близьким", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Столична влада також додала посилання на мапу укриттів для населення.

Нагадаємо, з 22 по 24 серпня включно наземний громадський транспорт у Києві курсуватиме з 06:00 до 21:00. Метро також скоротило графік своєї роботи.

Зазначимо, що заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін казав, що РФ не готується до наступу в День Незалежності, однак українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від росіян.

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КиївДень незалежності України