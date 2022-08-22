Не ігнорувати сигналів тривоги та ховатися в укриття: рекомендації киянам до Дня Незалежності

Столична влада просить містян бути особливо пильними цього тижня через можливу загрозу обстрілів з боку Росії. Киян закликають дотримуватися заходів безпеки, не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та користуватися захисними спорудами та укриттями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Зазначається, що у найближчі дні можливі загрози нанесення російськими військами ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах та об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури, а також розташованих поруч житлових масивах і об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня державного прапора і Дня Незалежності України.

"Цьогоріч Україна відзначатиме річницю Незалежності в умовах воєнного стану і під загрозою можливих обстрілів. Проведення масових заходів заборонено, адже ворог - непередбачуваний, ми маємо бути готові до будь-якого сценарію та передусім мусимо подбати про безпеку. Закликаємо містян бути особливо пильними цього тижня. Будь ласка, за перших сигналів тривоги одразу прямуйте в укриття, уникайте масових скупчень людей, будьте особливо відповідальними щодо дотримання комендантської години! Пам’ятайте: ці прості правила та заходи безпеки допоможуть зберегти життя вам та вашим близьким", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Столична влада також додала посилання на мапу укриттів для населення.