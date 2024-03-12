Ігнат вказав на особливість Су-34 і Су-35, які збили Сили оборони

Російські літаки Су-34 і Су-35 для вдалого ураження цілей мають певний радіус дії. Чим ближче ворожий пілот наближається до цілі, тим більше він ризикує бути збитим українськими силами ППО.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Повітряний бій. Як Росія втрачає літаки і чи справді в України є проблеми з ППО ".

Як повідомлялось раніше, з 17 лютого по 2 березня були вражені 12 Су-34 та 2 Су-35.

"Ці "сушки" були уражені зокрема на Донецькому, на Маріупольському напрямках і на півдні. Вони б'ють на відстані приблизно 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, загалом керована авіаційна бомба пролітає близько 70 кілометрів", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що чим ближче дані літаки підлітають, тим далі вони можуть скинути бомбу. Однак таким чином російські пілоти більше ризикують потрапити до зони ураження української ППО,

Ігнат каже, що зазвичай КАБи скидає Су-34, а Су-35 здійснює прикриття. Втім останній також здатний використовувати різні типи озброєння, в тому числі керовані авіабомби.

Також ці винищувачі можуть запускати ракети Х-59, які росіяни використовують для ударів по об'єктах, що знаходяться на дальності до 285 кілометрів, і протирадіолокаційні Х-31П.

"Крім того, з ними періодично працюють вертольоти, що встановлюють радіоперешкоди. Су-34, як правило, летить із двома бомбами. Їх застосовують на різних напрямках – і на північному сході, і на сході, і на півдні – для завдання ударів", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ.