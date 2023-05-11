Ігнат відреагував на заяви про ефективність ППО і пояснив, що з ними не так

Про здатність України перехоплювати 90-100% ракет написало видання The Washington Post. За даними видання, у перші місяці Україна перехоплювала близько 50% російських ракет, а завдяки надходженню нових систем ППО західного виробництва в жовтні та листопаді, а також зростанню навичок українських батарей вдавалося перехоплювати близько 80% російських крилатих ракет.

Сьогодні ж, за їх даними, ця цифра нібито наближається до 90%, у той час, як над Києвом знищили 100% ракет, випущених по місту з 28 квітня.

Реакція Повітряних сил

"Числа 90-100% збиття ворожих ракет - таким може бути результат однієї бойової роботи. Завтра він може бути іншим. Ці відсотки стосуються лише тих типів ракет, які може збивати ППО, яке є в нас. А ще є ракети, які ми не можемо збивати. Те саме стосується літаків", - пояснює Ігнат.

Ігнат наголосив, що протяжність кордонів України - 2500 кілометрів, з яких значна частина - це лінія фронту. За його словами, Україна справді посилюється новими західними зразками засобів протиповітряної оборони, однак, щоб "більш-менш перекрити" всю територію України, таких комплексів потрібно більше.

Основою Повітряних сил України досі залишаються С-300 та "Бук М1".

"З поширеної інформації може скластися враження, ніби Україні більше нових комплексів ППО вже не потрібно. Але це не так. А для того, щоб замінити радянське обладнання на ЗРК IRIS-T, ЗРК NASAMS, ЗРК Patriot, SAMP/T і відповідно перекрити ним усю територію України, потрібні роки. А найкращим засобом боротьби будуть літаки F-16", - каже речник Повітряних сил.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про те, що українські бійці збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" над Києвом 4 травня, а 6 травня ці дані підтвердив командувач Повітряних Сил Микола Олещук. Вчора Bild показала уламки збитого "Кинджала".

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