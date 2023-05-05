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Дані про збиття "Кинжалу" - фейк. У Повітряних сил відмовились від коментарів

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П'ятниця 05 травня 2023 15:02
Дані про збиття "Кинжалу" - фейк. У Повітряних сил відмовились від коментарів Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові не збивали російську ракету Х-47 "Кинжал" у небі над Києвом вночі 4 травня. Оприлюднена ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі "Суспільному" та "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

"Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - сказав Ігнат сьогодні зранку.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ відмовилися від коментарів та порадили звертатися за "додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України", до Defence Express та КМВА.

Зазначимо, що сьогодні Defence Express повідомило, що українські бійці могли вперше збити гіперзвукову ракету "Кинжал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети.

Окрім того, у КМВА повідомили, що 4 травня росіяни сили ППО знищили "Шахеди" та ракети, ймовірно, балістичного типу, які запустили росіяни. При цьому Повітряні сили про ракети не повідомляло.

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