Игнат отреагировал на заявления об эффективности ПВО и объяснил, что с ними не так

О возможности Украины перехватывать 90-100% ракет написало издание The Washington Post. По данным издания, в первые месяцы Украина перехватывала около 50% российских ракет, а благодаря поступлению новых систем ПВО западного производства в октябре и ноябре, а также росту навыков украинских батарей удавалось перехватывать около 80% российских крылатых ракет.

Сегодня же, по их данным, эта цифра якобы близится к 90%, в то время как над Киевом уничтожили 100% ракет, выпущенных по городу с 28 апреля.

Реакция Воздушных сил

"Числа 90-100% сбития вражеских ракет - таким может быть результат одной боевой работы. Завтра он может быть другим. Эти проценты касаются только тех типов ракет, которые может сбивать ПВО, которое есть у нас. А еще есть ракеты, которые мы не можем сбивать. То же касается самолетов", - объясняет Игнат.

Игнат подчеркнул, что протяженность границ Украины - 2500 километров, из которых значительная часть - это линия фронта. По его словам, Украина действительно усиливается новыми западными образцами средств противовоздушной обороны, однако, чтобы "более или менее перекрыть" всю территорию Украины, таких комплексов нужно больше.

Основой Воздушных сил Украины остаются С-300 и "Бук М1".

"Из распространенной информации может показаться, что Украине больше новых комплексов ПВО уже не нужно. Но это не так. А для того, чтобы заменить советское оборудование на ЗРК IRIS-T, ЗРК NASAMS, ЗРК Patriot, SAMP/T и соответственно перекрыть им всю территорию Украины, нужные годы. А лучшим средством борьбы будут самолеты F-16", - говорит спикер Воздушных сил.

Напомним, СМИ сообщили о том, что украинские бойцы сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом 4 мая, а 6 мая эти данные подтвердил командующий Воздушными Силами Николай Олещук. Вчера Bild показала обломки сбитого "Кинжала".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.