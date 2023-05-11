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Україна збиває 90-100% російських ракет завдяки західному озброєнню, - WP

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Четвер 11 травня 2023 13:58
Україна збиває 90-100% російських ракет завдяки західному озброєнню, - WP Фото: Україна збиває 90-100% російських ракет завдяки західному озброєнню (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі Україна може збивати 90-100% ракет, які російські військові спрямовують по нашій території. При цьому у перші місяці повномасштабного вторгнення вдавалось перехоплювати тільки половину ворожих цілей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Зазначається, що у перший день повномасштабного вторгнення Росія завдала удару по наземних системах ППО України, спочатку хвилею ракет, а потім десятками вильотів бомбардувальників за підтримки засобів радіоелектронної боротьби, які фактично засліпили український радар.

Але Україна отримала розвіддані від союзників напередодні російських атак, що дозволило захисникам перемістити мобільні підрозділи в безпечне місце, хоча деякі фіксовані позиції було знищено.

При цьому росіяни не змогли продовжити свої початкові атаки, що дозволило Україні швидко перегрупуватися.

Зазначається, що у перші місяці Україна перехоплювала близько 50% російських ракет. Завдяки надходженню нових систем ППО західного виробництва в жовтні та листопаді, а також зростанню навичок українських батарей вдавалося перехоплювати близько 80% російських крилатих ракет.

Сьогодні ж ця цифра наближається до 90%, у той час як над Києвом знищили 100% ракет, випущених по місту з 28 квітня.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про те, що українські бійці збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" над Києвом 4 травня. 6 травня ці дані підтвердив командувач Повітряних Сил Микола Олещук. Вчора Bild показала уламки збитого "Кинджала".

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