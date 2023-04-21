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Ігнат про вибух в Бєлгороді: через халатне відношення РФ такі випадки частішатимуть

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російський удар бомбою по Бєлгороду ймовірно не є окремим поодиноким випадком. Воодночас такі інциденти частішатимуть через халатне відношення Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Постраждало там чимало людей. Думаю, що є там серйозні наслідки. Що тут можна коментувати? Вони регулярно це роблять. Це видно нашими засобами радіолокаційної розвідки, що російські літаки з різних напрямків атакують Україну саме цими бомбами, які зараз розриваються уже у їхніх містах", - розповів Ігнат.

Як відзначив речник Повітряних сил ЗСУ, Росії довелось визнати свою причетність до вибуху в Бєлгороді через велику кількість свідків. Такі бомби могли б падати й в інших місцях оскільки окупанти роблять усе на швидку руку й щоразу застосують їх все більше.

"А там де швидко робити, халатно відноситись, то будуть частіше траплятися і такі випадки", - додав Ігнат.

Воодночас українці, як пояснив речник Повітряних сил, повинні розуміти, що загроза посилюватиметься, оскільки Росія нарощуватиме виготовлення керованих авіабомб, яких в неї достатньо.

"Це стара радянська бомба, лише питання в їхній модернізації. Саме тому ми й очікуємо побільшання систем ППО збільшеного радіуса дії, такі як Patriot. Питання в тому, що треба більше таких систем. Очікуємо SAMP-Т", - зауважив речник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 20 квітня, в Бєлгороді пролунав потужний вибух. Пізніше з'ясувалось, що російська авіація сама ж нібито випадково скинула на місто бомбу.

Також до мережі потрапило повне відео вибуху в Бєлгороді.

Коментуючи удар по Бєлгороду, радник голови офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що Україна не повинна програти у війні проти нікчемної корумпованої армії.

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