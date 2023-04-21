Игнат о взрыве в Белгороде: из-за халатного отношения РФ такие случаи будут учащаться

"Пострадало там немало людей. Думаю, что есть там серьезные последствия. Что здесь можно комментировать? Они регулярно это делают. Это видно нашими средствами радиолокационной разведки, что российские самолеты с разных направлений атакуют Украину именно этими бомбами, которые сейчас разрываются уже в их городах", - рассказал Игнат.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ, России пришлось признать свою причастность к взрыву в Белгороде из-за большого количества свидетелей. Такие бомбы могли бы падать и в других местах поскольку оккупанты делают все на скорую руку и каждый раз применяют их все больше.

"А там где быстро делать, халатно относиться, то будут чаще случаться и такие случаи", - добавил Игнат.

В то же время украинцы, как пояснил спикер Воздушных сил, должны понимать, что угроза будет усиливаться, поскольку Россия будет наращивать изготовление управляемых авиабомб, которых у нее достаточно.

"Это старая советская бомба, только вопрос в их модернизации. Именно поэтому мы и ожидаем увеличения систем ПВО увеличенного радиуса действия, такие как Patriot. Вопрос в том, что надо больше таких систем. Ожидаем SAMP-Т", - отметил спикер.