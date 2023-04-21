Игнат о взрыве в Белгороде: из-за халатного отношения РФ такие случаи будут учащаться

Российский удар бомбой по Белгороду вероятно не является отдельным единичным случаем. В то же время такие инциденты будут учащаться из-за халатного отношения России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Пострадало там немало людей. Думаю, что есть там серьезные последствия. Что здесь можно комментировать? Они регулярно это делают. Это видно нашими средствами радиолокационной разведки, что российские самолеты с разных направлений атакуют Украину именно этими бомбами, которые сейчас разрываются уже в их городах", - рассказал Игнат.
Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ, России пришлось признать свою причастность к взрыву в Белгороде из-за большого количества свидетелей. Такие бомбы могли бы падать и в других местах поскольку оккупанты делают все на скорую руку и каждый раз применяют их все больше.
"А там где быстро делать, халатно относиться, то будут чаще случаться и такие случаи", - добавил Игнат.
В то же время украинцы, как пояснил спикер Воздушных сил, должны понимать, что угроза будет усиливаться, поскольку Россия будет наращивать изготовление управляемых авиабомб, которых у нее достаточно.
"Это старая советская бомба, только вопрос в их модернизации. Именно поэтому мы и ожидаем увеличения систем ПВО увеличенного радиуса действия, такие как Patriot. Вопрос в том, что надо больше таких систем. Ожидаем SAMP-Т", - отметил спикер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 20 апреля, в Белгороде раздался мощный взрыв. Позже выяснилось, что российская авиация сама якобы случайно сбросила на город бомбу.
Также в сеть попало полное видео взрыва в Белгороде.
Комментируя удар по Белгороду, советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина не должна проиграть в войне против ничтожной коррумпированной армии.
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