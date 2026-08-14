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У ЗСУ дотепно відреагували на погрозу РФ "заморозити" Україну взимку

15:26 14.08.2026 Пт
2 хв
Українські воїни вже знають, як "зігрітися"
aimg Юлія Капітонова
У ЗСУ дотепно відреагували на погрозу РФ "заморозити" Україну взимку Фото: Українські воїни швидко знайшли гідну відповідь на погрозу МО РФ (Getty Images)
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Якщо взимку Росія посилить терор проти цивільного населення України, її нафтопереробні заводи палатимуть дедалі частіше та яскравіше.

На це натякнули в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СтратКому ЗСУ в Facebook.

14 серпня Міністерство оборони РФ опублікувало фото, на якому були зображені російські ударні дрони в повітряному просторі.

На цій світлині окупанти також розмістили підпис "Як сніг на голову". Таким чином ворог дав зрозуміти, що взимку буде випускати ще більше своїх безпілотників по цивільних в Україні.

На цьому МО РФ не зупинилося та додало до фото ще одну цинічну погрозу.

“Взимку вам буде "заморозка”, - написало російське відомство, звертаючись безпосередньо до українців.

Українські воїни не забарилися з відповіддю на нову заяву російських окупантів. Вона виявилися не лише лаконічною, а й дотепною.

Так, СтратКом ЗСУ опублікував світлину одного з нафтопереробних заводів РФ, який охопила пожежа після удару Сил оборони.

"Зігріємось вогнем російських НПЗ", - написали захисники, реагуючи на погрози щодо "заморозки" України.

До речі, раніше ми розповідали, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про відмову Москви від перемир’я. Ба більше, він погрожує Україні "жорсткішими" ударами.

Що також цікаво, Кремль запідозрив США в атаках на свої території та зажадав пояснень.

Окрім того, стало відомо, як український лідер Володимир Зеленський планує схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

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