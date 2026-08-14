У ЗСУ дотепно відреагували на погрозу РФ "заморозити" Україну взимку

Якщо взимку Росія посилить терор проти цивільного населення України, її нафтопереробні заводи палатимуть дедалі частіше та яскравіше.

На це натякнули в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СтратКому ЗСУ в Facebook.

14 серпня Міністерство оборони РФ опублікувало фото, на якому були зображені російські ударні дрони в повітряному просторі.

На цій світлині окупанти також розмістили підпис "Як сніг на голову". Таким чином ворог дав зрозуміти, що взимку буде випускати ще більше своїх безпілотників по цивільних в Україні.

На цьому МО РФ не зупинилося та додало до фото ще одну цинічну погрозу.

“Взимку вам буде "заморозка”, - написало російське відомство, звертаючись безпосередньо до українців.

Українські воїни не забарилися з відповіддю на нову заяву російських окупантів. Вона виявилися не лише лаконічною, а й дотепною.

Так, СтратКом ЗСУ опублікував світлину одного з нафтопереробних заводів РФ, який охопила пожежа після удару Сил оборони.

"Зігріємось вогнем російських НПЗ", - написали захисники, реагуючи на погрози щодо "заморозки" України.