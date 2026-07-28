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Реактивний "Шахед" вдарив по п'ятиповерхівці у Харкові, є постраждалі

18:13 28.07.2026 Вт
2 хв
Вогонь охопив дах багатоповерхівки, мешканців евакуювали
aimg Марія Науменко
Реактивний "Шахед" вдарив по п'ятиповерхівці у Харкові, є постраждалі Фото: рятувальник ДСНС працює на місці російського удару (facebook.com/DSNSKharkiv)
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Російські війська 28 липня атакували Харків реактивним безпілотником типу "Шахед". Дрон влучив у житлову п'ятиповерхівку, виникла пожежа, кількість постраждалих зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

О 17:15 Терехов повідомив про влучання у Новобаварському районі Харкова.

Вже о 17:27 мер уточнив, що російський ударний безпілотник влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили всі профільні служби.

Згодом Терехов повідомив, що йдеться про реактивний безпілотник типу "Шахед". Через влучання загорілася покрівля п'ятиповерхівки, а всіх мешканців оперативно евакуювали.

Станом на 17:44 було відомо про двох поранених внаслідок російської атаки.

У цей же час начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, постраждала 67-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу.

Згодом Синєгубов уточнив, що пожежа на даху будинку охопила близько 200 квадратних метрів. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у прилеглих багатоквартирних будинках та цивільний автомобіль.

Станом на 18:02 кількість постраждалих зросла до п'яти. Медики продовжують надавати допомогу людям, а на місці триває ліквідація наслідків російської атаки.

Нагадаємо, 26 липня російські війська завдали удару "Бандероллю" по Слобідському району Харкова. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок, унаслідок чого загинула 40-річна жінка, ще 12 людей постраждали, серед них двоє дітей.

Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено понад десять приватних житлових будинків.

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Україна Російська Федерація Дрони Харків Ігор Терехов
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