Реактивний "Шахед" вдарив по п'ятиповерхівці у Харкові, є постраждалі
Російські війська 28 липня атакували Харків реактивним безпілотником типу "Шахед". Дрон влучив у житлову п'ятиповерхівку, виникла пожежа, кількість постраждалих зростає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
О 17:15 Терехов повідомив про влучання у Новобаварському районі Харкова.
Вже о 17:27 мер уточнив, що російський ударний безпілотник влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили всі профільні служби.
Згодом Терехов повідомив, що йдеться про реактивний безпілотник типу "Шахед". Через влучання загорілася покрівля п'ятиповерхівки, а всіх мешканців оперативно евакуювали.
Станом на 17:44 було відомо про двох поранених внаслідок російської атаки.
У цей же час начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, постраждала 67-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу.
Згодом Синєгубов уточнив, що пожежа на даху будинку охопила близько 200 квадратних метрів. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у прилеглих багатоквартирних будинках та цивільний автомобіль.
Станом на 18:02 кількість постраждалих зросла до п'яти. Медики продовжують надавати допомогу людям, а на місці триває ліквідація наслідків російської атаки.
Нагадаємо, 26 липня російські війська завдали удару "Бандероллю" по Слобідському району Харкова. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок, унаслідок чого загинула 40-річна жінка, ще 12 людей постраждали, серед них двоє дітей.
Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено понад десять приватних житлових будинків.