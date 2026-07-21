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SkyFall презентувала перехоплювач P1-SUN Jetkiller для збиття реактивних "Шахедів"

14:22 21.07.2026 Вт
2 хв
Які характеристики у нового перехоплювача?
aimg Лев Шевченко
SkyFall презентувала перехоплювач P1-SUN Jetkiller для збиття реактивних "Шахедів" Фото: P1-SUN (Getty Images)
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Українська компанія SkyFall створила новий швидкісний дрон-перехоплювач P1-SUN Jetkiller, здатний ефективно знищувати російські "Шахеди" з реактивними двигунами. Нову розробку презентували на міжнародному авіасалоні у Фарнборо у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перехоплювач для нових загроз

Росія дедалі частіше застосовує для атак по Україні нові версії ударних БпЛА Shahed (які в РФ називають "Герань"), оснащені реактивними двигунами. Вони здатні розвивати швидкість до 500 км/год, що значно скорочує час на їх виявлення та перехоплення стандартними засобами.

Аби протидіяти цьому, компанія SkyFall розробила модифікацію P1-SUN Jetkiller. Новий дрон може розвивати швидкість до 370 км/год (проти 310 км/год у попередньої моделі).

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Випробування на фронті та масовий випуск

Роботу над створенням Jetkiller розпочали близько трьох місяців тому. Дрон вже пройшов випробування в реальних бойових умовах і знищив понад десяток реактивних "Шахедів".

Головні факти про нову розробку:

  • швидкість зросла до 370 км/год;

  • серійний випуск планується розпочати у серпні 2026 року;

Базова модель P1-SUN з запуску у листопаді 2025 року вже знищила понад 5 500 ворожих БпЛА. Потужності SkyFall дозволяють випускати до 50 000 перехоплювачів на місяць.

Тема боротьби з масованими атаками дешевих безпілотників стала однією з ключових на Farnborough Airshow. Окрім українських розробок, власні рішення для перехоплення дронів на виставці також презентували європейський концерн MBDA та американська компанія Lockheed Martin.

У червні SkyFall презентувала дрон P1-SUN Long зі збільшеним радіусом дії та штучним інтелектом для автоматичного захоплення цілей.

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