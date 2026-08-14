Игнат уточнил слова о "двух третях реактивных дронов" во время атак РФ

"Шахеды" с реактивными двигателями иногда составляют до двух третей во время российских ударов по Украине. Однако не всякий раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в Facebook.

Игнат уточнил данные о реактивных "Шахедах"

Ранее слова Игната интерпретировали как "до двух третей реактивных дронов РФ" во время одной атаки.

Полковник привел корректные данные по "Шахедам" с реактивным двигателем.

"Во время некоторых атак реактивные БПЛА России составляют до двух третей от общего количества применяемых дронов", - отметил он.

Ситуация меняется

Но Игнат отметил, что ситуация динамично меняется.

"Противник увеличивает процент реактивных БПЛА. Скажем, в июле применил в 5 раз больше реактивных БПЛА, чем в июне", - уточнил он.

Также Игнат добавил, что в августе Россия запускает больше обычных "Шахедов".

"Например, во время ночной атаки 14 августа россияне применили 108 БпЛА. Более 30 из них - реактивные!" , - говорит он.

Реактивные "Шахеды" против Украины

Ранее РБК-Украина писало, что "Шахеды" с реактивными двигателями тяжело перехватить. Поэтому Россия все чаще делает ставку именно на такой вид вооружения для использования против Украины.

Также РФ расширяет инфраструктуру на своих авиабазах для поддержки запуска реактивных беспилотников. Для этого используются длинные рельсы, разгоняющие дрон перед включением двигателя.

Еще сообщалось, что украинская компания SkyFall создала новый скоростной дрон-перехватчик P1-SUN Jetkiller, способный эффективно уничтожать российские "Шахеды" с реактивными двигателями.