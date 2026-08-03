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Балістика і реактивні "Шахеди". Як Росія змінює тактику обстрілів

12:03 03.08.2026 Пн
2 хв
Кремль знає про дефіцит PAC-3 для Patriot, тому залучає більше балістики для ударів
aimg Валерій Ульяненко aimg Уляна Безпалько aimg Мілан Лєліч
Балістика і реактивні "Шахеди". Як Росія змінює тактику обстрілів Фото: російські ракети (росЗМІ)
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РФ змінила тактику повітряних атак на Київ, зробивши головну ставку на балістичні ракети. Причиною цього став дефіцит боєприпасів PAC-3 для систем Patriot.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року".

За даними співрозмовників видання, ворог дедалі частіше відмовляється від складних комбінованих ударів із довгим плануванням маршрутів. Натомість Росія переймає тактику Ірану, який активно застосовував балістику та дрони на Близькому Сході.

"Росіяни побачили на прикладі Ірану, як він кошмарив Близький Схід здебільшого за допомогою балістики та дронів. І взяли собі це за урок. Навіщо їм розплановувати складний комбінований удар з різними маршрутами, часом підльоту цілей? Тепер вони просто пускають на столицю 10-20-30 балістичних ракет, розуміючи, що якась частина з них прилетить з огляду на наш дефіцит", - розповідав один із офіцерів.

Очікується, що восени ця тенденція збережеться: Москва продовжить комбінувати балістичні ракети з крилатими, а також масованими нальотами "Шахедів".

Скільки балістичних ракет виготовляє Росія

Для регулярних обстрілів столиці та Київської області окупанти використовують кілька типів озброєння. За даними джерел, росіянам вдається щомісяця виготовляти:

  • близько 66 балістичних ракет 9М723 для комплексу "Іскандер-М";
  • орієнтовно 10 гіперзвукових ракет "Циркон".

Крім цього, противник періодично задіює ракети від комплексів С-400, а також північнокорейську балістику KN-23.

Водночас підрахунки свідчать, що за липень Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж здатна виготовити за місяць. Без суттєвого нарощування виробництва Москва не зможе постійно підтримувати таку ж щільність балістичних залпів.

Паралельно Кремль зосередив зусилля на нарощуванні виробництва реактивних дронів. Це стало прямою відповіддю на активний розвиток Україною власних дронів-перехоплювачів, які призначені для знищення звичайних "Шахедів".

Нагадаємо, сьогодні ночі росіяни вдарили по Україні 181 ударним дроном типу Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Українська ППО збила/подавила 163 дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Російська Федерація Війна в Україні Ракети Дрони
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