Балістика і реактивні "Шахеди". Як Росія змінює тактику обстрілів

РФ змінила тактику повітряних атак на Київ, зробивши головну ставку на балістичні ракети. Причиною цього став дефіцит боєприпасів PAC-3 для систем Patriot.

За даними співрозмовників видання, ворог дедалі частіше відмовляється від складних комбінованих ударів із довгим плануванням маршрутів. Натомість Росія переймає тактику Ірану, який активно застосовував балістику та дрони на Близькому Сході.

"Росіяни побачили на прикладі Ірану, як він кошмарив Близький Схід здебільшого за допомогою балістики та дронів. І взяли собі це за урок. Навіщо їм розплановувати складний комбінований удар з різними маршрутами, часом підльоту цілей? Тепер вони просто пускають на столицю 10-20-30 балістичних ракет, розуміючи, що якась частина з них прилетить з огляду на наш дефіцит", - розповідав один із офіцерів.

Очікується, що восени ця тенденція збережеться: Москва продовжить комбінувати балістичні ракети з крилатими, а також масованими нальотами "Шахедів".

Скільки балістичних ракет виготовляє Росія

Для регулярних обстрілів столиці та Київської області окупанти використовують кілька типів озброєння. За даними джерел, росіянам вдається щомісяця виготовляти:

близько 66 балістичних ракет 9М723 для комплексу "Іскандер-М";

орієнтовно 10 гіперзвукових ракет "Циркон".

Крім цього, противник періодично задіює ракети від комплексів С-400, а також північнокорейську балістику KN-23.

Водночас підрахунки свідчать, що за липень Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж здатна виготовити за місяць. Без суттєвого нарощування виробництва Москва не зможе постійно підтримувати таку ж щільність балістичних залпів.

Паралельно Кремль зосередив зусилля на нарощуванні виробництва реактивних дронів. Це стало прямою відповіддю на активний розвиток Україною власних дронів-перехоплювачів, які призначені для знищення звичайних "Шахедів".