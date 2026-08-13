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Ігнат назвав відсоток реактивних "Шахедів" під час російських атак

22:33 13.08.2026 Чт
2 хв
Росія масштабує використання подібних "Шахедів"
aimg Олена Бджола
Ігнат назвав відсоток реактивних "Шахедів" під час російських атак Фото: російський реактивний "Шахед" (Getty Images)
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"Шахеди" з реактивними двигунами важко перехопити. Тому Росія все частіше робить ставку саме на такий вид озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі для Business Insider.

Реактивні "Шахеди" проти України

За словами Ігната, на цей час кількість реактивних "Шахедів" може складати до двох третин від усіх запущених по Україні дронів.

Видання зазначає, що ця оцінка є найвищою публічно оприлюдненою щодо частки реактивних безпілотників під час російських атак.

Перед цим експерти повідомляли, що частка реактивних дронів скаладала 20% від усіх запущених "Шахедів".

Ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що країна-агресорка планує збільшити частку реактивних дронів до 50%.

Чому саме реактивні

Нардеп Єгор Чернєв сказав, що Україні вдається перехоплювати понад 90% російських крилатих ракет та безпілотників "Герань-2".

Тому Росія почала покладатися на реактивні БПЛА та балістичні ракети, протидіяти яким Україні значно складніше.

Також РФ розширює інфраструктуру на своїх авіабазах для підтримки запуску реактивних безпілотників. Для цього використовуються довгі рейки, які розганяють дрон перед ввімкненням двигуна.

Як протидіяти

На тлі цього, за даними журналістиів, українські виробники створюють новий клас дронів-перехоплювачів з більшою швидкістю, аби протидіяти реактивним "Шахедам".

Так, українська компанія SkyFall створила новий швидкісний дрон-перехоплювач P1-SUN Jetkiller, здатний ефективно знищувати російські "Шахеди" з реактивними двигунами.

Раніше РБК-Україна писало, що Кремль зосередив зусилля на нарощуванні виробництва реактивних дронів. Це стало прямою відповіддю на активний розвиток Україною власних дронів-перехоплювачів.

Також стало відомо, що Росія 28 липня атакувала Харків реактивним безпілотником типу "Шахед". Дрон влучив у житлову п'ятиповерхівку, виникла пожежа.

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