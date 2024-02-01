Ігнат про удари по Криму: були уражені об'єкти, треба дочекатися підтвердження

"Російської присутності стає менше в Криму. Це відбувається вже далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації очищають Крим від росіян крилатими ракетами, які надали партнери і так далі. І вчора був один з таких випадків, аеродром "Бельбек, зокрема", - зазначив речник.

Він додав, що вчора були уражені об'єкти на аеродромі "Бельбек", але речник не назвав, які саме були наслідки ударів.

"Вчора підтвердженням цього було ураження певних об'єктів на півострові. Є різна інформація, навіть з російських джерел. Але все ж таки треба дочекатися і супутникових знімків, і підтвердження нашої розвідки, які саме об'єкти були уражені, які наслідки там є. Ну, і хочеться, щоб більше авіаційної техніки було виведено з ладу", - заявив Ігнат.

Речник додав, що загарбники використовують близько 5 летовищ у Криму для атак України. Ігнат також наголосив, що не коментуватиме заяви росіян про те, що Крим нібито був атакований 24 ракетами.

Вибухи у Криму 31 січня

Вчора у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі.

Також у мережі писали про нібито пожежу в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі. При цьому росіяни заявили про те, що тимчасово окупований Крим нібито намагалися атакувати десятками ракет.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зробив заяву, натякнувши на удар по аеродрому "Бельбек".

Сьогодні росЗМІ заявили, що на аеродромі "Бельбек" у Севастополі міг бути атакований пункт зв'язку.