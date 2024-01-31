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Окупанти поскаржилися на обстріл Криму: прозвітували про "збиття" ракет

Середа 31 січня 2024 19:00
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Окупанти поскаржилися на обстріл Криму: прозвітували про "збиття" ракет Ілюстративне фото: окупанти поскаржилися на обстріл Криму та прозвітували про "збиття" ракет (doblest club)
Автор: Іван Носальський

Російська влада заявила про те, що тимчасово окупований Крим, сьогодні, 31 січня, нібито намагалися атакувати десятками ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони РФ у Telegram та "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва в Telegram.

За інформацією міноборони РФ, у бік Криму нібито запустили 20 авіаційних ракет. В атаці звинуватили Україну.

"Засоби ППО знищили 17 українських ракет над акваторією Чорного моря та ще три над Кримським півостровом", - сказано у повідомленні відомства країни-агресора.

Також у міністерстві уточнили, що уламки впали на територію військової частини у районі від н.п. Любимівка.

Развожаєв заявив про те, що в районі Севастополя "збили більше шести ракет". Він також поскаржився на падіння уламків, через що "пошкоджено будівлі".

Вибухи у Криму

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі. Також у пабликах писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек" після вибухів та роботи протиповітряної оборони.

Українська сторона поки що ніяк не коментувала інцидент.

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