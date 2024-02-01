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На аеродромі "Бельбек" у Севастополі міг бути атакований пункт зв'язку, - росЗМІ

Севастополь, Четвер 01 лютого 2024 08:43
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На аеродромі "Бельбек" у Севастополі міг бути атакований пункт зв'язку, - росЗМІ Фото: на аеродромі "Бельбек" міг бути атакований пункт зв'язку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни підтверджують, що вчора, 31 січня, був атакований аеродром "Бельбек" в окупованому Криму. Зокрема, удар прийшовся по пункту зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Як пише російське ЗМІ, вчора невстановлена ракета вдарила по військовому аеродрому "Бельбек". Там був атакований пункт зв'язку російської військової частини 80159.

Згідно з відкритими даними, ця військова частина належить до аеродрому "Бельбек".

"Пункт зв'язку спалахнув, площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Постраждалих, попередньо, немає", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Криму 31 січня

Вчора у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі.

Також у мережі писали про нібито пожежу в районі аеродрому "Бельбек" після вибухів та роботи протиповітряної оборони окупантів. При цьому росіяни заявили про те, що тимчасово окупований Крим нібито намагалися атакувати десятками ракет.

Проте після вибухів у Севастополі командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зробив заяву, натякнувши на удар по аеродрому "Бельбек".

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