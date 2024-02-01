Игнат об ударах по Крыму: были поражены объекты, нужно дождаться подтверждения

"Российского присутствия становится меньше в Крыму. Это происходит уже далеко не в первый раз. Наши пилоты тактической авиации очищают Крым от россиян крылатыми ракетами, которые предоставили партнеры и так далее. И вчера был один из таких случаев, аэродром "Бельбек, в частности", - отметил спикер.

Он добавил, что вчера были поражены объекты на аэродроме "Бельбек", но спикер не назвал, какие именно были последствия ударов.

"Вчера подтверждением этого было поражение определенных объектов на полуострове. Есть разная информация, даже из российских источников. Но все же нужно дождаться и спутниковых снимков, и подтверждения нашей разведки, какие именно объекты были поражены, какие последствия там есть. Ну, и хочется, чтобы больше авиационной техники было выведено из строя", - заявил Игнат.

Спикер добавил, что захватчики используют около 5 аэродромов в Крыму для атак Украины. Игнат также отметил, что не будет комментировать заявления россиян о том, что Крым якобы был атакован 24 ракетами.

Взрывы в Крыму 31 января

Вчера во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе.

Также в сети писали о якобы пожаре в районе аэродрома "Бельбек" в Севастополе. При этом россияне заявили о том, что временно оккупированный Крым якобы пытались атаковать десятками ракет.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал заявление, намекнув на удар по аэродрому "Бельбек".

Сегодня росСМИ заявили, что на аэродроме "Бельбек" в Севастополе мог быть атакован пункт связи.