Ігнат розповів про найменшу атаку РФ по Україні за останній час

Українці очікували масованого обстрілу від РФ на новорічні свята, особливо в ніч на 1 січня, як вона робить кожного року. Проте наприкінці грудня росіяни запускали лише дрони, і найменша кількість припала на 29 грудня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону.
"Бачимо ми таку тенденцію, що 29 числа у нас було 25 дронів, така найменша кількість за період, - це 29 грудня. Потім збільшилось дещо до 62, це по всій Україні. Далі 127, 200 дронів, і сьогодні маємо 116 БПЛА, які сьогодні атакували", - розповів він.
Ігнат зазначив, що всі мешканці України та взагалі військові очікували масованих обстрілів, про які попереджало і керівництво держави, і розвідка.
Ігнат нагадав, що країна-агресорка зазвичай робить це щороку, саме в новорічну ніч, коли завдає удару по Україні ракетами та дронами.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 2 січня, РФ атакувала Україну із застосуванням 116 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 86 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Зокрема, російські окупанти вніч на 2 січня масовано атакували Запоріжжя ударними дронами. Пошкоджено десятки будинків, спалахнув торговий центр.
У новорічну ніч, 1 січня, Росія атакувала Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 15 локаціях.
Зокрема, росіяни атакували енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях. Велика кількість споживачів залишилася без світла.
Крім того, російські окупанти ввечері 1 січня здійснили удар трьома дронами по лікарні в Семенівці в Чернігівській області.
Ввечері 1 січня росіяни вчинили чергову атаку на Херсон. Ворог скинув вибухівку на двох людей, обидва у середньому стані тяжкості.