Ігнат розповів про найменшу атаку РФ по Україні за останній час

"Бачимо ми таку тенденцію, що 29 числа у нас було 25 дронів, така найменша кількість за період, - це 29 грудня. Потім збільшилось дещо до 62, це по всій Україні. Далі 127, 200 дронів, і сьогодні маємо 116 БПЛА, які сьогодні атакували", - розповів він.

Ігнат зазначив, що всі мешканці України та взагалі військові очікували масованих обстрілів, про які попереджало і керівництво держави, і розвідка.

Ігнат нагадав, що країна-агресорка зазвичай робить це щороку, саме в новорічну ніч, коли завдає удару по Україні ракетами та дронами.