Ігнат розповів, для чого РФ використовує літаки Іл-76, частину з яких знищили під Псковом

Російські військові використовують літаки Іл-76, частину з яких знищили під час атаки на аеродром під Псковом, для перевезення вантажів, озброєння та особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що літаки Іл-76 перевозять вантажі, озброєння та особовий склад.

"На жаль, таких літаків у них (росіян - ред.) ще є багато. Це десятки літаків. Цей літак є основою, тобто платформою для А-50. Тобто йдеться про літак дальнього радіолокаційного виявлення. Таких літаків є близько 5-6 у боєготовності", - сказав речник.

Ігнат додав, що окупанти мають десятки Іл-76 у справному стані. За його словами, такі літаки також перевозять "Шахеди" з Тегерана в Москву, можливо, щось возять назад.

"Таким чином Росія, дивлячись на супутникові знімки, чотири з них вже точно не буде використовувати", - додав він.

Атака на аеродром під Псковом

В ніч проти 30 серпня відбулася атака дронів одразу на шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника української розвідки Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію організувало ГУР МО, але офіційно у розвідці свою причетність чи непричетність поки що не коментували. При цьому керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що авіабазу під Псковом атакували БПЛА, які запустили з території РФ.

Зазначимо, що вже з'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів на аеродром.

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