Ігнат про ретранслятори у Білорусі: дрони нікуди не поділися, але їм стало складніше

За його словами, російські безпілотники нікуди не поділися і продовжують літати, проте тепер ворогу значно важче завдавати точних ударів. Ретранслятори, які були розташовані вздовж українського кордону на білоруській стороні, дозволяли передавати сигнал оператору на велику відстань.

Тепер можливості противника оперативно координувати свої дії в цих регіонах суттєво обмежені.

Ігнат зазначив, що раніше завдяки оперативній інформації з ретрансляторів росіяни могли відстежувати переміщення та змінювати координати ударів прямо в процесі атаки.

"Маючи відеокартинку в реальному режимі часу противник може завдавати ударів дроном навіть по рухомим об’єктах або змінювати координати атак", - наголосив він.

Зокрема, завдяки стабільному відеосигналу російські окупанти атакували "Шахедами" українські потяги та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із вимогою демонтувати ретранслятори, які Росія використовує для наведення "Шахедів".