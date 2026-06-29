Игнат о ретрансляторах в Беларуси: дроны никуда не делись, но им стало сложнее

По его словам, российские беспилотники никуда не делись и продолжают летать, однако теперь врагу гораздо труднее наносить точные удары. Ретрансляторы, расположенные вдоль украинской границы на белорусской стороне, позволяли передавать сигнал оператору на большое расстояние.

Теперь возможности противника оперативно координировать свои действия в этих регионах существенно ограничены.

Игнат отметил, что ранее благодаря оперативной информации с ретрансляторов россияне могли отслеживать перемещение и изменять координаты ударов прямо в процессе атаки.

"Имея видеокартинку в реальном режиме времени противник может наносить удары дроном даже по движущимся объектам или изменять координаты атак", - подчеркнул он.

В частности, благодаря стабильному видеосигналу российские оккупанты атаковали "Шахедами" украинские поезда и мобильные огневые группы.

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко с требованием демонтировать ретрансляторы, которые Россия использует для наведения "Шахедов".