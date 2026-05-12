Ігнат попередив про підготовку РФ до нової масованої атаки

22:48 12.05.2026 Вт
Росія вже почала передислокувати тактичну авіацію
Росія готується до нового масованого обстрілу України найближчими днями. Вже відбувається передислокація тактичної авіації та активність на аеродромах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

За його словами, не виключено, що вже найближчими днями планується нова масована атака Росії.

"Було багато повідомлень, вони з'являються недарма - є у нас розвідка, дані від партнерів, власні сили розвідки. Фіксується передислокація тактичної авіації, активність на аеродромах базування", - зазначив Ігнат.

Він пояснив, що ворог зазвичай заздалегідь споряджає борти перед ударом, і така активність спостерігалася днями.

Нагадаємо, сьогодні країна-агресорка завдала удару по житловому будинку у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу поранення отримали чотири особи, двоє людей загинули, за життя 9-місячної дівчинки борються лікарі.

Зазначимо, з вечора 11 травня по ранок 12 травня Росія атакувала Україну 216 дронами-камікадзе типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також дронами-імітаторами "Пародія".

Станом на ранок протиповітряна оборона збила або подавила 192 ворожих безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Відбулося влучання 25 дронів на 10 локаціях.

РБК-Україна також писало, що в період з 9 по 11 травня між Україною та РФ діяло "перемир’я". Воно передбачало повне припинення бойових дій, а також проведення масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу".

Втім попри офіційно оголошену паузу, на окремих ділянках фронту бойові дії тривали, хоча їхня загальна інтенсивність дещо знизилася.

