Игнат предупредил о подготовке РФ к новой массированной атаке

По его словам, не исключено, что уже в ближайшие дни планируется новая массированная атака России.

"Было много сообщений, они появляются недаром - есть у нас разведка, данные от партнеров, собственные силы разведки. Фиксируется передислокация тактической авиации, активность на аэродромах базирования", - отметил Игнат.

Он пояснил, что враг обычно заранее снаряжает борта перед ударом, и такая активность наблюдалась на днях.

Напомним, сегодня страна-агрессор нанесла удар по жилому дому в Кривом Роге. В результате обстрела ранения получили четыре человека, два человека погибли, за жизнь 9-месячной девочки борются врачи.

Отметим, с вечера 11 мая по утро 12 мая Россия атаковала Украину 216 дронами-камикадзе типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также дронами-имитаторами "Пародия".

По состоянию на утро противовоздушная оборона сбила или подавила 192 вражеских беспилотника на севере, юге, востоке и в центре страны. Произошло попадание 25 дронов на 10 локациях.