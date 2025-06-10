Ігнат про нічну атаку на Київ: більшість ударних дронів та всі ракети летіли на столицю

Як відомо, всього російські війська цієї ночі для атаки використали 315 дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із різних напрямків.

З них, за словами Ігната, під час цієї атаки Росія запустила близько 250 саме ударних БПЛА.

"Більшість з них летіли саме на Київ. Усі ракети, запущені вночі, теж летіли на столицю", - розповів виданню начальник управління комунікацій Повітряних Сил.

Що відомо про наслідки нічної атаки РФ

Нагадаємо, що сьогоднішньої ночі був один із найбільших ударів по Києву. Також мішенями противника були Одеса, Київщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

Загалом в ударі росіяни застосували 322 засоби повітряного нападу. Серед них - 7 ракет, зокрема дві були балістичними північнокорейського виробництва.

Під ударом ворога була цивільна інфраструктура. Всього внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, 4 з них ще гасять.

Зокрема в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Там загинуло 2 людей, ще 9 - поранені. Також пошкоджено будинок, станцію швидкої та підприємство.

У Києві постраждали 4 людини. Є наслідки у семи районах столиці: