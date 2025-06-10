Ігнат про нічну атаку на Київ: більшість ударних дронів та всі ракети летіли на столицю

Російські війська в ніч на 10 червня запустили більшість ударних дронів саме на Київ. Усі ракети ворог випустив по українській столиці.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат.
Як відомо, всього російські війська цієї ночі для атаки використали 315 дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із різних напрямків.
З них, за словами Ігната, під час цієї атаки Росія запустила близько 250 саме ударних БПЛА.
"Більшість з них летіли саме на Київ. Усі ракети, запущені вночі, теж летіли на столицю", - розповів виданню начальник управління комунікацій Повітряних Сил.
Нагадаємо, що сьогоднішньої ночі був один із найбільших ударів по Києву. Також мішенями противника були Одеса, Київщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.
Загалом в ударі росіяни застосували 322 засоби повітряного нападу. Серед них - 7 ракет, зокрема дві були балістичними північнокорейського виробництва.
Під ударом ворога була цивільна інфраструктура. Всього внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, 4 з них ще гасять.
Зокрема в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Там загинуло 2 людей, ще 9 - поранені. Також пошкоджено будинок, станцію швидкої та підприємство.
У Києві постраждали 4 людини. Є наслідки у семи районах столиці:
Фото і відео наслідки одного з найпотужніших ударів РФ по столиці - дивіться в репортажі РБК-Україна за посиланням.
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