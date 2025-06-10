Игнат о ночной атаке на Киев: большинство ударных дронов и все ракеты летели на столицу

Как известно, всего российские войска этой ночью для атаки использовали 315 дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов с разных направлений.

Из них, по словам Игната, во время этой атаки Россия запустила около 250 именно ударных БПЛА.

"Большинство из них летели именно на Киев. Все ракеты, запущенные ночью, тоже летели на столицу", - рассказал изданию начальник управления коммуникаций Воздушных Сил.

Что известно о последствиях ночной атаки РФ

Напомним, что сегодняшней ночью был один из крупнейших ударов по Киеву. Также мишенями противника были Одесса, Киевщина, Днепропетровщина и Черниговщина.

Всего в ударе россияне применили 322 средства воздушного нападения. Среди них - 7 ракет, в том числе две были баллистическими северокорейского производства.

Под ударом врага была гражданская инфраструктура. Всего в результате обстрелов возникло 19 пожаров, 4 из них еще тушат.

В частности в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Там погибли 2 человека, еще 9 - ранены. Также повреждены дом, станция скорой помощи и предприятие.

В Киеве пострадали 4 человека. Есть последствия в семи районах столицы: