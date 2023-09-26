Ігнат назвав особливості обстрілу по Україні і попередив про плани РФ щодо атак БПЛА

"Окрім дронів звичайно зафіксовано й "Іскандери" (крилаті ракети) й Х-59, кілька їх, там наслідки уточнюються. Це те про що ми дуже часто говоримо останнім часом. Це атака БПЛА різних типів, ударних БПЛА. Також розвідувальних, які є коригувальниками вогню і надають повну картину інформації ворогу, стають дедалі активнішими й дедалі більше застосовуються", - розповів він.

Ігнат нагадав, що цієї ночі 38 БПЛА одразу були запущені з обох напрямків - це мис Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Росія).

"Ці дрони полетіли в різних напрямках, але все одно кожен дрон має окремий маршрут, який програмується операторами перед завданням цього удару. Знищено цього разу 26 БПЛА", - зазначив він.

Спікер визнав, що не вдалося досягти такого стовідсотково результату як напередодні, бо "дрон-камікадзе стійкий до радіоелектронної боротьби і відповідно теж важка ціль для засобів ППО".

"Можливо, дрони будуть застосовуватися ворогом ще в більшій кількості. Тому треба шукати раціональні засоби для їх виявлення і знищення", - констатував Ігнат.

Обстріл України 26 вересня

Уночі в Україні лунав сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про загрозу атаки дронів-камікадзе. У частині областей працювала ППО. Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе, зокрема, атакували Одесу та Кривий Ріг Дніпропетровської області та Черкаську та Миколаївську області. Загалом окупанти запустили вночі 38 дронів-камікадзе по Україні, 26 з яких вдалося збити. Через нічну атаку росіян на Одеську область наразі не працює пункт пропуску з Румунією та обмежено рух потягів між Миколаєвом та Херсоном.