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Ігнат назвав особливості обстрілу по Україні і попередив про плани РФ щодо атак БПЛА

Фото: речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Цієї ночі окрім дронів-камікадзе російські війська під час атаки по Україні застосували і ракет декількох типів, зокрема "Іскандери" та Х-59. При цьому, ймовірно, далі ворог буде застосовувати БПЛА ще активніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Окрім дронів звичайно зафіксовано й "Іскандери" (крилаті ракети) й Х-59, кілька їх, там наслідки уточнюються. Це те про що ми дуже часто говоримо останнім часом. Це атака БПЛА різних типів, ударних БПЛА. Також розвідувальних, які є коригувальниками вогню і надають повну картину інформації ворогу, стають дедалі активнішими й дедалі більше застосовуються", - розповів він. 

Ігнат нагадав, що цієї ночі 38 БПЛА одразу були запущені з обох напрямків - це мис Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Росія).

"Ці дрони полетіли в різних напрямках, але все одно кожен дрон має окремий маршрут, який програмується операторами перед завданням цього удару. Знищено цього разу 26 БПЛА", - зазначив він.

Спікер визнав, що не вдалося досягти такого стовідсотково результату як напередодні, бо "дрон-камікадзе стійкий до радіоелектронної боротьби і відповідно теж важка ціль для засобів ППО".

"Можливо, дрони будуть застосовуватися ворогом ще в більшій кількості. Тому треба шукати раціональні засоби для їх виявлення і знищення", - констатував Ігнат.

Обстріл України 26 вересня

Уночі в Україні лунав сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про загрозу атаки дронів-камікадзе. У частині областей працювала ППО. Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе, зокрема, атакували Одесу та Кривий Ріг Дніпропетровської області та Черкаську та Миколаївську області. Загалом окупанти запустили вночі 38 дронів-камікадзе по Україні, 26 з яких вдалося збити. Через нічну атаку росіян на Одеську область наразі не працює пункт пропуску з Румунією та обмежено рух потягів між Миколаєвом та Херсоном.

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