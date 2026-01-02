ua en ru
"Идут по одному": в Нацгвардии раскрыли новую тактику россиян по перемещению в Покровск

Украина, Пятница 02 января 2026 02:26
Фото: ВСУ до сих пор удерживают Покровск (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются продвинуться в сторону города. Оккупанты прибегают к одиночным перемещениям, рассчитывая, что на это никто не будет реагировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника штаба дивизиона артиллерийской разведки артиллерийской бригады НГУ Игоря Яременко в телеэфире.

По его словам, противник применяет тактику просачивания по одному, рассчитывая остаться незамеченным. Однако Силы обороны фиксируют такие попытки и наносят огневое поражение, чтобы не допустить проникновения российских подразделений в Покровск и уменьшить нагрузку на военных, которые держат оборону непосредственно в городе.

Яременко отметил, что украинские подразделения также работают над расширением и поддержанием логистических маршрутов в направлении Покровска и Мирнограда, чтобы обеспечить пехоту всем необходимым для обороны.

Кроме того, приоритетной задачей артиллерии остается контрбатарейная борьба - уничтожение вражеских артиллерийских систем, которые регулярно обстреливают позиции украинских войск и операторов дронов. В то же время из-за высокой интенсивности штурмов артиллерийские подразделения также наносят удары по живой силе противника и его бронетехнике.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, что по состоянию на вечер 1 января на фронте произошло 97 боевых столкновений, 23 из которых пришлись именно на Покровское направление, остающееся самым горячим уже длительное время.

В ДШВ в прошлом месяце заявляли, что россияне кроме тактики инфильтрации в Покровск применяют еще механизированные штурмы и непрерывные пехотные атаки.

27 декабря глава Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил - украинские силы накапливают подразделения для контрштурмовых действий в Покровске, однако на пути - погодные условия.

Отметим, что именно из-за тумана оккупантам также удавалось пробраться в Покровск. Кроме других их тактик - они применяли просачивание в город небольшими группами.

В общем Покровск, Мирноград и Гуляйполе являются на сегодня площадками, где проходят самые ожесточенные бои. Еще россияне мечтают о захвате Купянска, который они уже "оккупировали" на словах своего высшего военного командования, что подхватил глава Кремля Владимир Путин.

В ВСУ недавно высмеяли очередные заявления российского генерала об "освобождении" Купянска. Отмечается, что город до сих пор под контролем украинской армии.

