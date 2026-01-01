Майже 100 боїв з початку доби: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Станом на 22:00 четверга, 1 січня, на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, де з початку доби росіяни здійснили 23 атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

РФ завдала по позиціях українських оборонців і населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням ракети та 30 авіаударів із застосуванням 92 керованих авіабомб. Окупанти застосували для обстрілів 4 158 дрони-камікадзе і здійснили 2 674 обстрілів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, скинувши одну керовану авіабомбу, а також 69 разів обстріляв позиції Сил оборони та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили три атаки у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку наступальних дій РФ не зафіксовано.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоєгорівка, Новоселівка та Ямпіль. Досі тривають два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки у районах населених пунктів Сіверськ та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку з початку доби наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 14 разів у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.

На Покровському напрямку протягом доби відбулося 23 боєзіткнень у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Бій в одній локації триває дотепер.

Сили оборони з початку доби на цьому напрямку знешкодили 58 окупантів, з них 46 - безповоротно. Знищено 35 безпілотників, дев’ять одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, три антени управління БпЛА, наземний роботизований комплекс. Крім цього уражено дві одиниці автомобільної техніки, наземний роботизований комплекс, реактивну установку залпового вогню та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку відбито десять атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.

На Оріхівському напрямку РФ двічі атакувала у бік Приморського. Один бій триває дотепер.

На Придніпровському напрямку українські оборонці відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.