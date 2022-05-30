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У Зеленского подтвердили потерю контроля над Лиманом

Новина українською →
Лиман, Понедельник 30 мая 2022 21:32
У Зеленского подтвердили потерю контроля над Лиманом Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Украинские войска потеряли контроль над городом Лиман в Донецкой области. Бои продолжаются в его окрестностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Все-таки наши околовоенные источники подтверждают, что Лиман в принципе под российским контролем. Есть бои вокруг Лимана в направлении Озерного к переправе через Северский Донец, за которой Северск", - отметил он.

По его словам, российские войска пытаются "подрезать тылы" украинским силам, но пока особого продвижения на этом направлении нет.

Напомним, российские войска заняли Лиман еще под конец прошлой недели, но в Министерстве обороны говорили, что делать окончательные выводы рано, поскольку продолжались ожесточенные бои.

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что противник готовит дальнейшее наступление на Лиманском направлении.

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