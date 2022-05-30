У Зеленского подтвердили потерю контроля над Лиманом

Украинские войска потеряли контроль над городом Лиман в Донецкой области. Бои продолжаются в его окрестностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Все-таки наши околовоенные источники подтверждают, что Лиман в принципе под российским контролем. Есть бои вокруг Лимана в направлении Озерного к переправе через Северский Донец, за которой Северск", - отметил он.

По его словам, российские войска пытаются "подрезать тылы" украинским силам, но пока особого продвижения на этом направлении нет.