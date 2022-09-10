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Украинские военные удачно продвинулись на юге: что известно

Новина українською →
Херсон, Суббота 10 сентября 2022 13:58
Украинские военные удачно продвинулись на юге: что известно Фото: ВСУ удачно продвинулись на юге (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные ведут успешное контрнаступление не только в Харьковской области, но и на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта на разных участках от двух до нескольких десятков километров", - рассказала она.

По словам Гуменюк, за минувшие сутки на юге ВСУ уничтожили более 70 оккупантов, 9 танков, 2 гаубицы, которыми они били по Никопольскому району, что сделали этой ночью снова. Также россияне били из С-300 и по Николаеву.

"Не преуспевая на суше, они пытаются таким образом отомстить тем районам, которые им не достижимы", - добавила представитель Минобороны.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные достигли определенных успехов в своих операциях под Харьковом и Херсоном.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 российских оккупантов, а также уничтожили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52250 солдат.

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