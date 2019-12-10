Идея Зеленского создать подгруппу по передаче границы не обсуждалась, - Кремль

Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

Песков заявил, что в предметном плане эта тема не обсуждалась на саммите в Париже

В Кремле заявили, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании дополнительной подгруппы, которая будет заниматься вопросами передачи границы под контроль Украины, предметно не обсуждалось на саммите в Париже. Об этом сообщил пА, передают росСМИ.

По его словам, "в предметном плане эта тема не обсуждалась вчера".

Кроме того, Песков добавил, что ""нормандская четверка" готова проявить гибкость в поиске компромиссов по урегулированию ситуации, однако без отхода от минских соглашений".

"Любые компромиссы не означают отхода от минских соглашений, любой отход от минских соглашений чреват полной хаотизацией процесса урегулирования… В рамках того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, на любую гибкость готовы все", - добавил представитель Кремля.

Напомним, вчера состоялась нормандская встреча и двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.

Украинский президент сообщил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече. Также Зеленский добавил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.

Путин после нормандской встречи заявил, что их взгляды с Зеленским кардинально расходятся в вопросе передачи Украине контроля над границей.