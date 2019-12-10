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Ідея Зеленського створити підгрупу щодо передачі кордону не обговорювалася, - Кремль

Новини » Політика     10.12.2019 - 14:27
Ідея Зеленського створити підгрупу щодо передачі кордону не обговорювалася, - Кремль
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Пєсков заявив, що в предметному плані ця тема не обговорювалася на саміті в Парижі

У Кремлі заявили, що пропозиція президента України Володимира Зеленського про створення додаткової підгрупи, яка буде займатися питаннями передачі кордону під контроль України, предметно не обговорювалась на саміті в Парижі. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За його словами, "в предметному плані ця тема не обговорювалася вчора".
Крім того, Пєсков додав, що ""нормандська четвірка" готова проявити гнучкість в пошуку компромісів щодо врегулювання ситуації, однак без відходу від мінських угод".

"Будь-які компроміси не означають відхід від мінських угод, будь-який відхід від мінських угод загрожує повною хаотизацією процесу врегулювання... В рамках того, що зафіксовано в тексті мінських угод, на будь-яку гнучкість готові всі", - додав представник Кремля.

Нагадаємо, вчора відбулася нормандська зустріч і двосторонні переговори Путіна і Зеленського.

Український президент повідомив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі. Також Зеленський додав, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік.

Путін після нормандської зустрічі заявив, що їхні погляди з Зеленським кардинально розходяться в питанні передачі Україні контролю над кордоном.

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